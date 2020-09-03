Латвия просит IIHF лишить Белоруссию права на чемпионат мира-2021

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил желание страны лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира 2021 года. Он объявил о том, что Латвия обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с требованием убрать Минск из числа организаторов и перенести в другую страну.

"Давайте попросим ИИХФ найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется, и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет принимать матчи хоккейного чемпионата мира в 2021 году", — приводит слова Кариньша DELFI.

Чемпионат мира был запланирован с 21 мая по 6 июня 2021 года. Власти Латвии выступили против совместного проведения после выборов в Белоруссии.