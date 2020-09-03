Бэйл заявил о желании покинуть "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл сообщил о своём желании покинуть команду. По словам валлийца, "Королевский клуб" блокирует все предложения по трансферу и не хочет отпускать его.

"Всё зависит от клуба, он контролирует всё. У меня есть действующий контракт, но я хочу быть частью другого проекта. Посмотрим, чем всё закончится", — приводит Sky Sports слова Бэйла.

Бэйл перешёл в "Реал" в 2013 году, клуб заплатил 101 млн евро. Сейчас трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

Карьера Бэйла