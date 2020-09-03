20-летняя Грачёва стала открытием US Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва стала автором сенсации на US Open. 20-летняя девушка, которая ранее не проходила в основную сетку турниров "Большого шлема", дошла уже до 3-го раунда.

В первом круге Грачёва победила в двух сетах испанку Паулу Бадосу — 6:4, 7:5. Во втором выбила из турнира сеяную француженку Кристину Младенович — 1:6, 7:6, 6:0.

Сама Младенович оказалась ошарашена поражением и назвала его самым болезненным в карьере.

"Это определённо самое болезненное поражение в моей карьере. Моя соперница играла смело и атаковала. У меня не осталось никаких сил. Я опустошена физически и морально", — заявила Младенович.

В 3-м круге 20-летняя сенсация турнира встретится с 15-й ракеткой мира Петрой Мартич из Хорватии.

Варвара Грачёва

Теннисистка ранее выиграла шесть турниров ITF. Только в июле 2019 года она дебютировала на турнирах WTA.