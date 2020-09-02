Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец подписал контракт с "Ростовом". Игроком донского клуба он станет зимой.
Сейчас у Павловца действует контракт с "Динамо-Брест".
"24-летний защитник сборной Белоруссии подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнёт действовать после окончания контракта футболиста с "Динамо-Брест". Игрок присоединится к нашей команде зимой", — сообщает пресс-служба "Ростова".
Павловец ранее выступал только в чемпионате Белоруссии. В послужном списке футболиста:
В составе сборной Белоруссии Павловец провёл шесть матчей.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.