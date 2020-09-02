Месси засомневался в уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сомневается в том, что сможет уйти из клуба в это межсезонье. Футболист взял паузу для принятия решения, сообщает Cadena Ser.

Сегодня на переговоры с руководством "Барселоны" прилетел Хорхе Месси, отец и агент футболиста. На вопрос журналистов о том, как он оценивает шансы Лео остаться в клубе, он ответил "Тяжело".

Конфликт Месси и "Барселоны"

Представители Месси пытались активировать пункт в контракте форварда о том, что он может покинуть клуб бесплатно за год до завершения контракта.

"Барселона" утверждает, что действие этого пункта закончилось 10 июня, то есть футболист обязан находиться в составе команды. Клуб объявил о том, что будет просить компенсацию в 700 тыс. евро.

Месси не явился на начало предсезонной подготовки команды. "Барселона" пригрозила снять 25% зарплаты, если форвард не явится на 11 тренировочных дней.