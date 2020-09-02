Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сомневается в том, что сможет уйти из клуба в это межсезонье. Футболист взял паузу для принятия решения, сообщает Cadena Ser.
Сегодня на переговоры с руководством "Барселоны" прилетел Хорхе Месси, отец и агент футболиста. На вопрос журналистов о том, как он оценивает шансы Лео остаться в клубе, он ответил "Тяжело".
Представители Месси пытались активировать пункт в контракте форварда о том, что он может покинуть клуб бесплатно за год до завершения контракта.
"Барселона" утверждает, что действие этого пункта закончилось 10 июня, то есть футболист обязан находиться в составе команды. Клуб объявил о том, что будет просить компенсацию в 700 тыс. евро.
Месси не явился на начало предсезонной подготовки команды. "Барселона" пригрозила снять 25% зарплаты, если форвард не явится на 11 тренировочных дней.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.