Завершились два матча 1/64 финала Кубка России, в которых стали известны два участника группового этапа от ПФЛ. В следующий раунд прошли иркутский "Зенит" и "Ленинградец".
"Зенит" обыграл "Новосибирск". Команда из Иркутска выиграла матч в серии пенальти.
"Ленинградец" победил "Олимп-Долгопрудный" со счётом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Никита Хлусов.
После реорганизации Кубка России в турнире был введен групповой этап. В нём сыграют команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Ещё восемь участников группового этапа будут определены позже. Жеребьёвка турнира пройдёт в течение недели.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.