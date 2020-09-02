Иркутский "Зенит" и "Ленинградец" вышли в групповой этап Кубка России

Завершились два матча 1/64 финала Кубка России, в которых стали известны два участника группового этапа от ПФЛ. В следующий раунд прошли иркутский "Зенит" и "Ленинградец".

"Зенит" обыграл "Новосибирск". Команда из Иркутска выиграла матч в серии пенальти.

"Ленинградец" победил "Олимп-Долгопрудный" со счётом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Никита Хлусов.

Групповой этап Кубка России

После реорганизации Кубка России в турнире был введен групповой этап. В нём сыграют команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

РПЛ

"Спартак".

"Арсенал".

"Уфа".

"Рубин".

"Урал".

"Сочи".

"Ахмат".

"Тамбов".

"Ротор".

"Химки".

ФНЛ

"Текстильщик".

"Велес".

"СКА-Хабаровск".

"Крылья Советов".

"Енисей".

"Шинник".

"Динамо" (Брянск).

"Оренбург".

"Нижний Новгород".

"Чертаново".

ПФЛ

"Ленинградец".

"Зенит" (Иркутск).

Ещё восемь участников группового этапа будут определены позже. Жеребьёвка турнира пройдёт в течение недели.