Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман вернул в команде правило, которое работало с 2008 по 2012 год при Хосепе Гвардиоле. По нему все игроки обязаны приезжать на базу за час до начала тренировки, сообщает Sport.es.
Голландец хочет восстановить жёсткую дисциплину в команде. После Гвардиолы другие тренеры убрали это правило.
Куман возглавил "Барселону" в августе, сменив на посту главного тренера Кике Сетьена. Команда не выиграла ни одного трофея в прошлом сезоне.
Сейчас у "Барсы" возникли проблемы с лидером Лионелем Месси. Аргентинец хочет покинуть клуб.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.