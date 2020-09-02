Куман в "Барселоне" вернул правило Гвардиолы

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман вернул в команде правило, которое работало с 2008 по 2012 год при Хосепе Гвардиоле. По нему все игроки обязаны приезжать на базу за час до начала тренировки, сообщает Sport.es.

Голландец хочет восстановить жёсткую дисциплину в команде. После Гвардиолы другие тренеры убрали это правило.

Куман возглавил "Барселону" в августе, сменив на посту главного тренера Кике Сетьена. Команда не выиграла ни одного трофея в прошлом сезоне.

Сейчас у "Барсы" возникли проблемы с лидером Лионелем Месси. Аргентинец хочет покинуть клуб.