Фанатские группировки "Штутгарта" объявили сбор денег для покупки нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Болельщики хотят собрать необходимые для выкупа контракта аргентинца 700 млн евро, сообщает Kicker.
Другая цель акции — благотворительность. Если болельщикам за неделю не получится собрать 700 млн, то деньги поступят в фонд Viva con agua. Эта организация помогает различным населённым пунктам обеспечить доступ к чистой воде.
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