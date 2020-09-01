Болельщики "Штутгарта" объявили сбор денег на трансфер Месси

Фанатские группировки "Штутгарта" объявили сбор денег для покупки нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Болельщики хотят собрать необходимые для выкупа контракта аргентинца 700 млн евро, сообщает Kicker.

Другая цель акции — благотворительность. Если болельщикам за неделю не получится собрать 700 млн, то деньги поступят в фонд Viva con agua. Эта организация помогает различным населённым пунктам обеспечить доступ к чистой воде.