Антон Миранчук прокомментировал переход брата в "Аталанту"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на трансфер брата Алексея в "Аталанту". По его словам, Алексей может сразу влиться в коллектив в команде из Бергамо.

"Аталанта" — это топ-клуб, сейчас команда выходит на новый уровень, надеюсь, брат себя покажет в Италии с хорошей стороны. "Я уверен, что что Алексей впишется в команду сразу. Он хороший игрок, профессионал, со светлой головой", — приводит пресс-служба сборной России слова Миранчука.

По словам Антона, ему будет не хватать Алексея в раздевалке "Локомотива". Братья-близнецы вместе пришли в школу "Локомотива" и продолжительное время выступали за железнодорожников. На счету Антона в два раза меньше матчей за "Локо", чем у Алексея.

"Пока я еще не осознал, что брата больше не будет в раздевалке "Локомотива", — отметил Антон.

"Аталанта" заплатила за Алексея Миранчука 14,5 млн евро. Он подписал контракт до 2025 года.