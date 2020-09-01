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Польховский ответил на обвинения в допинге у россиян

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Главный тренер сборной России Валерий Польховский ответил на обвинения в допинговых случаях у российских биатлонистов. Ранее бывший глава СБР заявил, что за тренером тянется допинговый шлейф, и организацию не восстанавливают в правах в том числе из-за этого.

Польховский заявил, что его совесть чиста. Тренер вспомнил только один допинговый случай, который произошёл у Ольги Пылёвой на Олимпиаде-2006 в Турине.

"Хорошо, давайте возьму на себя — это на моей совести. Оле дали возможность работать с отдельным врачом, и врач просмотрела препарат, который полгода как внесли в запрещённые. Оля подвернула ногу, и врач предложила его для восстановления, для улучшения кровообращения. Врач прямо говорит: "Да, мы применяли, я давала". Вот и вся история", — приводит Sports.ru слова Польховского.

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