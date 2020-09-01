Польховский ответил на обвинения в допинге у россиян

Главный тренер сборной России Валерий Польховский ответил на обвинения в допинговых случаях у российских биатлонистов. Ранее бывший глава СБР заявил, что за тренером тянется допинговый шлейф, и организацию не восстанавливают в правах в том числе из-за этого.

Польховский заявил, что его совесть чиста. Тренер вспомнил только один допинговый случай, который произошёл у Ольги Пылёвой на Олимпиаде-2006 в Турине.