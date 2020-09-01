Скончался бывший тренер СКА и "Спартака" Милош Ржига

Чешский хоккейный тренер Милош Ржига скончался на 62-м году жизни. Экс-тренер СКА и "Спартака" умер в Институте клинической медицины в Праге, сообщает Blesk. cz.

О смерти Ржиги сообщил его сын, которого также зовут Милош. Он поблагодарил близких за поддержку и попросил хоккейный мир почтить память отца.

"Хочу поблагодарить своего отца от всего сердца за то, что он всегда делал для других. Хочу попросить все хоккейное сообщество, фанатов и друзей, почтить память моего отца и запомнить о нем все самое наилучшее", — сказал Ржига-младший.

Ржига в последние годы работал со сборной Чехии. В своей карьере специалист выиграл чемпионат Словакии. В 2011 году вывел "Атлант" в финал Кубка Гагарина.