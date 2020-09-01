"Динамо" и "Ростов" узнали соперников по третьему раунду Лиги Европы

УЕФА провёл жеребьёвку 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнали московское "Динамо" и "Ростов".

"Динамо" — в Испанию?

Бело-голубые в случае прохода второго раунда встретятся с победителем пары "Теута" (Албания) — "Гранада" (Испания). Для динамовцев матч будет выездным и состоится 24 сентября.

"Теута" (Албания)/"Гранада" (Испания) — "Локомотив" Тб (Грузия)/"Динамо" М (Россия).

"Ростов" ждёт Вагнера Лава

Донская команда свой матч 3-го раунда проведёт дома. Соперник "Ростова" определится позже. Сначала свой матч 1-го раунда проведут "Маккаби" из Хайфы и боснийский "Железничар", а победитель этого противостояния встретится с казахстанским "Кайратом".

Если казахстанцы пройдут второй раунд, то в Россию ненадолго вернётся экс-форвард армейцев Вагнер Лав, который выступает за "Кайрат".