УЕФА провёл жеребьёвку 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Своих возможных соперников узнали московское "Динамо" и "Ростов".
Бело-голубые в случае прохода второго раунда встретятся с победителем пары "Теута" (Албания) — "Гранада" (Испания). Для динамовцев матч будет выездным и состоится 24 сентября.
Донская команда свой матч 3-го раунда проведёт дома. Соперник "Ростова" определится позже. Сначала свой матч 1-го раунда проведут "Маккаби" из Хайфы и боснийский "Железничар", а победитель этого противостояния встретится с казахстанским "Кайратом".
Если казахстанцы пройдут второй раунд, то в Россию ненадолго вернётся экс-форвард армейцев Вагнер Лав, который выступает за "Кайрат".
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