Степашин: "Динамо" против "Локомотива" - это матч России и Грузии"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин отреагировал на результаты жеребьёвки 2-го раунда Лиги Европы, в котором бело-голубые сыграют с тбилисским "Локомотивом". По его словам, предстоящую игру стоит рассматривать как противостояние России и Грузии.

По словам Степашина, несмотря на натянутые отношения между странами, каких-то инцидентов быть не должно.

"Результат жеребьёвки любопытный, всё-таки в Тбилиси никто у нас давно не играл после событий 2008 года… Всё должно быть нормально! Тем более я не понаслышке знаю о том, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами какими были, такими и остались. Тем не менее это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия. Я бы так поставил задачу перед московским "Динамо". Надеюсь, так же сделает совет директоров, и рассчитываю, что выйдем в третий отборочный раунд Лиги Европы", — приводит ТАСС слова Степашина.

Игра "Локомотив" — "Динамо" состоится 17 сентября.