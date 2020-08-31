Неймар объявил о том, что остаётся в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что останется частью команды в следующем сезоне. Ранее в СМИ возникли слухи о его возможном уходе из Парижа, но бразилец решил сделать ещё одну попытку выиграть Лигу чемпионов.

В этом сезоне "ПСЖ" дошёл до финала главного европейского турнира, где уступил "Баварии" (0:1). По словам Неймара, Лига чемпионов — это приоритет для клуба.

"Я остаюсь в "ПСЖ" на следующий сезон. Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его. Хочу войти в историю клуба. Самое главное — выиграть Лигу чемпионов с моими товарищами по команде", — приводит Paris Team слова Неймара.

В составе "ПСЖ" Неймар за три сезона провёл 84 матча, в которых забил 70 голов.