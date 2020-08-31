31 августа в Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Португальская "Бенфика" получила в соперники греческий ПАОК.
3-й раунд состоит из одного матча. 15 или 16 сентября лиссабонцы сыграют в Греции.
Из-за того, что УЕФА разводит команды из России и Украины по разным парам, противостояния в пути представителей лиг уже известны. Краснодарцы сыграют с победителем пары ПАОК - "Бенфика".
Остальные пары команд будут определены 1 сентября.
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