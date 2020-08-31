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ПАОК - "Бенфика": "Краснодар" узнал соперников по Лиге чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

31 августа в Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Португальская "Бенфика" получила в соперники греческий ПАОК.

3-й раунд состоит из одного матча. 15 или 16 сентября лиссабонцы сыграют в Греции.

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

  • ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия).
  • "Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмаар" (Голландия).
  • "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

Путь чемпионов

  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия)
  • "Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Митьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь)

4-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Из-за того, что УЕФА разводит команды из России и Украины по разным парам, противостояния в пути представителей лиг уже известны. Краснодарцы сыграют с победителем пары ПАОК - "Бенфика".

  • ПАОК/"Бенфика" - "Краснодар".
  • "Динамо/"АЗ Алкмаар" - "Гент"/"Рапид".

Остальные пары команд будут определены 1 сентября.

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