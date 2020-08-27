Месси готовит обращение по ситуации с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшие часы выступит с заявлением. Информацию распространила журналистка Вероника Брунатти.

Месси твёрдо решил покинуть команду. Ситуацию не сможет исправить даже уход президента клуба Хосепа Бартомеу.

"Нападающий не видит, что клуб стремится к наивысшим достижениями в спортивных соревнованиях", — утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Месси собирается покинуть клуб бесплатно. "Барселона" будет делать попытки продать игрока, но для этого каталонцам, возможно, придётся судиться с футболистом.