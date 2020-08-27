Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой

Нападающий "Спартака" Александр Соболев поговорил с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой и уладил конфликт. Ранее главный тренер Станислав Черчесов заявил, что не вызовет молодого футболиста, пока у того есть разногласия с одним из лидеров российской команды.

"Сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов", - написал Нобель Арустамян в Telegram.

Соболев может быть вызван в сборную России. Ранее травму получил форвард "Арсенала" Евгений Луценко, который был в составе на матчи Лиги наций.