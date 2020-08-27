Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что отмена спортивных соревнований в США сравнима с гражданской войной. Ранее из-за расстрела афроамериканца Джейкоба Блейка были перенесены матчи плей-офф НБА и других лиг.
Существует вероятность того, что НБА полностью остановит сезон. За это выступают некоторые игроки, в том числе лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс.
"Если официальные соревнования закрываются из-за протестов, это означает, что идет полномасштабная гражданская война. Слава Богу, пока без применения оружия, хотя отдельные случаи есть. Прискорбно, это отображает ситуацию, создавшуюся в США. Это результат внутренней политики и неумения находить компромисс в гражданском обществе", — приводит "СЭ" слова Валуева.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.