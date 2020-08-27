Валуев назвал ситуацию в США гражданской войной

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что отмена спортивных соревнований в США сравнима с гражданской войной. Ранее из-за расстрела афроамериканца Джейкоба Блейка были перенесены матчи плей-офф НБА и других лиг.

Существует вероятность того, что НБА полностью остановит сезон. За это выступают некоторые игроки, в том числе лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс.