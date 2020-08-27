Adidas убрал синий цвет с формы сборной России

Adidas представил новую форму сборной России. Предыдущее представление закончилось скандально - в комплекте прошлого года флаг России на рукавах был перевёрнут вверх ногами.

С основного комплекта Adidas убрал синий цвет, оставив только белый и красный. Болельщики смогут бесплатно поменять предыдущую форму на новую до 27 сентября.

"Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый", - говорится в сообщении Adidas.

В этой форме сборная России будет выступать на Евро-2020, который состоится летом 2021 года. Турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Россия проведёт матчи против Белгии, Финляндии и Дании на групповом этапе. Два матча состоятся на стадионе в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2020 года сборная России сыграет против Сербии и Венгрии в Лиге наций.