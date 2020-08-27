НБА и НХЛ останавливают матчи из-за полицейского насилия в США

Спортсмены в США выразили решительный протест против полицейского насилия. Очередной виток напряжённости вызвал расстрел афроамериканца Джэйкоба Блэйка в Висконсине.

Мужчина после бытового конфликта садился в свою машину, а полицейский, пытавшиеся его задержать, произвели как минимум семь выстрелов. В автомобиле находились дети Блэйка. Мужчина был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации.

Бойкот НБА

Игроки НБА сразу же провели собрание и приняли решение временно остановить матчи. При этом представители "Лейкерс" и "Клипперс" выступили за досрочное завершение сезона из-за волны полицейского насилия.

Леброн Джеймс демонстративно покинул собрание, когда было решено продолжить плей-офф после некоторого перерыва.

Решение НХЛ

Хоккеисты пока не остановили игры, но обсуждают бойкот. Ночные матчи плей-офф были сыграны из-за того, что состоялись сразу после расстрела Блэйка.

Вероятно будут отменены все сегодняшние матчи. Лига проведёт специальное заседание.