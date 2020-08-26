ФИФА не может заблокировать уход Месси из "Барселоны"

ФИФА не будет иметь влияния на возможный переход Лионеля Месси из "Барселоны" в другую команду. По сведениям El Pais, у клуба и футболиста два выхода из сложившейся ситуации.

Урегулирование

Месси и "Барселона" могут договориться полюбовно. Разногласия между сторонами возникли из-за даты возможного расторжения договора. Клуб утверждает, что она истекла 10 июня. Сторона футболиста не согласна и считает, что из-за переноса окончания сезона аргентинец может расторгнуть контракт бесплатно даже сейчас.

Суд

Во втором случае "Барселона" и Месси пойдут в суд, который должен установить размер компенсации или признать расторжение контракта. В обоих случаях ФИФА не сможет заблокировать сделку между аргентинцем и новой командой.