ФИФА не будет иметь влияния на возможный переход Лионеля Месси из "Барселоны" в другую команду. По сведениям El Pais, у клуба и футболиста два выхода из сложившейся ситуации.
Месси и "Барселона" могут договориться полюбовно. Разногласия между сторонами возникли из-за даты возможного расторжения договора. Клуб утверждает, что она истекла 10 июня. Сторона футболиста не согласна и считает, что из-за переноса окончания сезона аргентинец может расторгнуть контракт бесплатно даже сейчас.
Во втором случае "Барселона" и Месси пойдут в суд, который должен установить размер компенсации или признать расторжение контракта. В обоих случаях ФИФА не сможет заблокировать сделку между аргентинцем и новой командой.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.