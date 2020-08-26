Президент "Барселоны" проведёт личную встречу с Месси

Нападающий Лионель Месси и президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу могут сегодня вечером провести встречу. Инициатором разговора выступил руководитель клуба, который хочет лично услышать причину возможного ухода аргентинца из команды, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что Месси направил в адрес клуба документ, в котором говорится о желании покинуть клуб. Между "Барсой" и футболистом из-за этого возникли разногласия.

Руководство клуба утверждает, что в контракте Месси был пункт о бесплатном уходе, но он должен был поставить в известность клуб до 30 мая. Сторона аргентинца говорит о том, что из-за пандемии коронавируса и переноса сроков трансферного "окна" у футболиста есть возможность уйти бесплатно сейчас.