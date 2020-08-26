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Луценко не поможет сборной России из-за травмы

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко высказал разочарование тем, что не сможет дебютировать в сборной России. Форвард получил травму в матче против "Химок" и пропустит три недели.

"Не знаю, удастся ли еще раз получить вызов в сборную России. Насчет травмы врач сказал, что это растяжение, и я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован", — приводит ТАСС слова Луценко.

Сборная России в Лиге наций

Россия в сентябре проведёт два матча группового этапа Лиги наций.

  • 3 сентября: Россия — Сербия.
  • 6 сентября: Венгрия — Россия.
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