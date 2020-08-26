"Лестер" продлил контракт с Варди

Нападающий "Лестера" Джейми Варди продлил контракт с клубом. Соглашение между сторонами будет действовать до июня 2023 года, сообщает пресс-служба команды.

"Хотя мы уже многого достигли вместе, я знаю, что мне еще предстоит достичь гораздо большего с этой командой, так что это особое чувство — иметь возможность вновь связать свое будущее с "Лестером", — заявил Варди.

Джейми Варди

Нападающий выступает в составе команды с 2012 года, когда "Лестер" был в Чемпионшипе. В составе "лис" он провёл 310 матчей, в которых забил 130 мячей.