Нападающий "Лестера" Джейми Варди продлил контракт с клубом. Соглашение между сторонами будет действовать до июня 2023 года, сообщает пресс-служба команды.
"Хотя мы уже многого достигли вместе, я знаю, что мне еще предстоит достичь гораздо большего с этой командой, так что это особое чувство — иметь возможность вновь связать свое будущее с "Лестером", — заявил Варди.
Нападающий выступает в составе команды с 2012 года, когда "Лестер" был в Чемпионшипе. В составе "лис" он провёл 310 матчей, в которых забил 130 мячей.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.