"СКА-Хабаровск" вышел в групповой этап Кубка России. Клуб ФНЛ в 1/64 финала дома обыграл воронежский "Факел".
Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти хабаровский клуб был сильнее — 8:7.
Командам пришлось нанести по 10 ударов. В последней мини-серии вратарь "Факела" Дмитрий Кортнев был не точен, а вот его коллега по амплуа из Хабаровска Владимир Сугробов свою попытку реализовал.
В групповом этапе сыграют 30 команд — по 10 из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Команды будут разбиты на десять групп, победители которых выйдут в 1/8 финала. Там к ним присоединятся участники еврокубков.
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