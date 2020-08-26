Гол вратаря вывел "СКА-Хабаровск" в групповой этап Кубка России

"СКА-Хабаровск" вышел в групповой этап Кубка России. Клуб ФНЛ в 1/64 финала дома обыграл воронежский "Факел".

Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти хабаровский клуб был сильнее — 8:7.

Командам пришлось нанести по 10 ударов. В последней мини-серии вратарь "Факела" Дмитрий Кортнев был не точен, а вот его коллега по амплуа из Хабаровска Владимир Сугробов свою попытку реализовал.

Групповой этап Кубка России

В групповом этапе сыграют 30 команд — по 10 из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Команды будут разбиты на десять групп, победители которых выйдут в 1/8 финала. Там к ним присоединятся участники еврокубков.