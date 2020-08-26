Авербух сравнил ситуацию в фигурном катании с бизнесом 90-х

Хореограф Илья Авербух разъяснил свою позицию по поводу введения контрактов между фигуристами и тренерами. Ранее он заявил, что это необходимо сделать, чтобы не повторилась ситуация между Алёной Косторной и Этери Тутберидзе.

Слова Авербуха восприняли как призыв дисквалифицировать Косторную на год из-за перехода к Евгению Плющенко. Хореограф заявил, что его неправильно поняли.

"Спасибо тем, кто поддержал, но некоторые пишут, что я чуть ли не призвал дисквалифицировать Косторную на год. Я сказал лишь о необходимости четких правил переходов, в которых мог бы быть пункт о пропуске сезона. И вот если бы эти правила действовали, Алене в самом деле пришлось бы уходить на перерыв", — приводит "СЭ" слова Авербуха.

Хореограф добавил, что ситуация в фигурном катании ему напоминает то, как вёлся бизнес в 90-е. По словам Авербуха, без чётких правил по переходам фигуристы будут поделены между двумя-тремя тренерскими командами.