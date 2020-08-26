Спортивный директор "Барселоны" Рамон Планес высказал официальную позицию по поводу нападающего Лионеля Месси. По его словам, клуб не представляет будущего без аргентинца в составе.
Ранее сообщалось, что Месси направил официальный документ в "Барселону", в котором указал, что хочет покинуть клуб. Сами каталонцы якобы собирались судиться с футболистом, но затем передумали.
По словам Планеса, "Барселона" должна сделать выводы из ситуации, но вектор развития клуба с Месси не должен измениться. Спортивный директор высказал огромное уважение к игроку.
"Мы не думаем о расторжении контракта с Лео, у нас огромное уважение к игроку. Будущее, которое нас ждет, является позитивным, я в этом убежден, потому что речь идет о молодых игроках, которые будут строить "Барсу", которую мы все любим", — приводит Marca слова Паленсы.
Также спортивный директор отметил, что болельщики получают удовольствие от игры Месси в "Барселоне". Паленса выразил надежду на то, что клубу удастся справиться с трудной ситуацией.
"Мы не можем превращать это в спор между Месси и "Барселоной", потому что ни одна из сторон этого не заслуживает. Любой, кто разбирается в футболе, получает удовольствия от игры Месси. И нам приятно за ним наблюдать, все мы хотим снова побеждать. Сейчас возникла трудная ситуация, но у нас есть план по строительству команды", — добавил Планес.
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