Хоккеист Марк Сертич, считающийся самым возрастным спортсменов в этом виде, скончался 25 августа в США. Игроку было 99 лет.
Рекорд Сертича официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хоккеист собирался принять участие в еще одном турнире, чтобы зафиксировать 100-летний возраст, но из-за перенесенного инсульта не дожил до этого.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.