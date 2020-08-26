Старейший хоккеист мира умер в возрасте 99 лет

Хоккеист Марк Сертич, считающийся самым возрастным спортсменов в этом виде, скончался 25 августа в США. Игроку было 99 лет.

Рекорд Сертича официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хоккеист собирался принять участие в еще одном турнире, чтобы зафиксировать 100-летний возраст, но из-за перенесенного инсульта не дожил до этого.