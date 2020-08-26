Нападающий Златан Ибрагимович и "Милан" достигли договорённости о новом контракте. Соглашение будет подписано в течение дня на один сезон, сообщает TMW.
"Милан" согласился с условиями Ибрагимовича. Швед запросил 7 млн евро зарплаты, что ранее не устраивало клуб.
Шведский форвард дважды выступал в составе "Милана".
В составе команды Златан стал чемпионом Италии и завоевал Суперкубок страны.
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