"Милан" договорился с Ибрагимовичем по новому контракту

Нападающий Златан Ибрагимович и "Милан" достигли договорённости о новом контракте. Соглашение будет подписано в течение дня на один сезон, сообщает TMW.

"Милан" согласился с условиями Ибрагимовича. Швед запросил 7 млн евро зарплаты, что ранее не устраивало клуб.

Ибрагимович и "Милан"

Шведский форвард дважды выступал в составе "Милана".

Сезон-2010/11 — 41 матч, 21 гол.

Сезон-2011/12 — 44 матча, 35 голов.

Сезон-2019/20 — 20 матчей, 11 голов.

В составе команды Златан стал чемпионом Италии и завоевал Суперкубок страны.