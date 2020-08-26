Игроки "Барселоны" смирились с уходом Месси

Футболисты "Барселоны" уверены в том, что Лионель Месси покинет команду этим летом. Это показал опрос, проведённый передачей El Chiringuito TV.

Игроки сомневаются в том, что ситуацию, в которую зашли отношения Месси и руководства "Барсы", можно развернуть назад. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Месси направил в клуб официальную просьбу об уходе.

Вместе с тем, игрок мог бы согласиться остаться в команде в случае ухода с поста президента Хосепа Бартомеу. Но такой вариант маловероятен, так как президент твёрдо намерен остаться в клубе.

Ранее сообщалось, что на Месси претендуют две команды — "Манчестер Сити" и "Интер".