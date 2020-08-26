Месси может выбирать новую команду до 16 октября

Переход Лионеля Месси из "Барселоны" в другую команду может затянуться до октября. Из-за пандемии коронавируса ранее были перенесены сроки трансферных окон в нескольких странах УЕФА.

Так, в Испании, Италии и Германии покупать и заявлять футболистов можно до 5 октября.

Одними из последних в Европе закроются окна в Англии и России - 16 и 17 октября соответственно.

Трансферные окна в странах УЕФА

Испания - до 5 октября;

Италия - до 5 октября;

Германия - до 5 октября.

Англия - до 16 октября;

Россия - до 17 октября.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити".

Месси сообщил "Барселоне" о намерении покинуть клуб, воспользовавшись одним из пунктов в контракте. В Каталонии собираются заработать на трансфере аргентинца более 220 млн евро.