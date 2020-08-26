Переход Лионеля Месси из "Барселоны" в другую команду может затянуться до октября. Из-за пандемии коронавируса ранее были перенесены сроки трансферных окон в нескольких странах УЕФА.
Так, в Испании, Италии и Германии покупать и заявлять футболистов можно до 5 октября.
Одними из последних в Европе закроются окна в Англии и России - 16 и 17 октября соответственно.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити".
Месси сообщил "Барселоне" о намерении покинуть клуб, воспользовавшись одним из пунктов в контракте. В Каталонии собираются заработать на трансфере аргентинца более 220 млн евро.
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