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Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о смене гражданства полузащитником "Зенита" Малкомом. По его словам, национальная команда не имеет к этому никакого отношения.

Черчесов отметил, что не будет специально просить кого-либо из футболистов менять гражданство. В то же время, если у игрока будет юридическое основание выступать за сборную России, то на него обратят внимания.

"Я всегда говорил и буду говорить — мы никого не просили это делать и просить не собираемся. Каждый решение по гражданству принимает сам. Если юридически он может выступать в сборной, то мы будем обращать внимание на этого футболиста. Просить кого-то взять гражданство — это автоматически давать абонемент, так ведь получается?" — приводит ТАСС слова Черчесова.

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