Черчесов высказался по теме натурализации бразильца Малкома

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о смене гражданства полузащитником "Зенита" Малкомом. По его словам, национальная команда не имеет к этому никакого отношения.

Черчесов отметил, что не будет специально просить кого-либо из футболистов менять гражданство. В то же время, если у игрока будет юридическое основание выступать за сборную России, то на него обратят внимания.