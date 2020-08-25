Черчесов не взял Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, из-за чего в состав команды не попал нападающий "Спартака" Александр Соболев. 23-летний футболист в четырёх матчах РПЛ нового сезона забил два гола.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о составе сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций. В команду, которая сыграет против Сербии и Венгрии, были включены 26 игроков.

По словам Черчесова, футболист не попал в состав из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. Главный тренер национальной команды заявил, что оба футболиста должны наладить отношения, чтобы играть в одной команде.

"У него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция — это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему", — приводит "Чемпионат" слова Черчесова.

Наставник сборной пообещал провести беседу с Дзюбой по этому поводу.