Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, из-за чего в состав команды не попал нападающий "Спартака" Александр Соболев. 23-летний футболист в четырёх матчах РПЛ нового сезона забил два гола.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о составе сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций. В команду, которая сыграет против Сербии и Венгрии, были включены 26 игроков.
По словам Черчесова, футболист не попал в состав из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. Главный тренер национальной команды заявил, что оба футболиста должны наладить отношения, чтобы играть в одной команде.
"У него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция — это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему", — приводит "Чемпионат" слова Черчесова.
Наставник сборной пообещал провести беседу с Дзюбой по этому поводу.
"С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации", — добавил специалист.
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