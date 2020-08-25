Белорусский завод ММПЗ стал спонсором команды Ф-1 "Макларен"

"Макларен" объявил о заключении контракта с Миорским металлопрокатным заводом (ММПЗ). Предприятие располагается в Белоруссии.

Теперь на носу болида MCL35 и рукавах одежды механиков команды появится надпись "Miory Stell". Под этим брендом ММПЗ продаёт свою продукцию — белую и чёрную жесть, а также холоднокатаный лист.

"Мы рады объявить о нашем новом партнёрстве с Miory Steel и внести свой вклад развитие их бренда и бизнеса, используя сильную маркетинговую платформу "Макларена", — приводит пресс-служба "Макларена" слова руководителя команды Зака Брауна.

"Макларен" выступает в "Формуле-1" с 1966 года. Команда семь раз завоёвывала Кубок Конструкторов.

Чемпионами в составе "Макларена" в разные годы становились: