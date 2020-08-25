Атакующий полузащитник "Ростова" Бахтияр Зайнутдинов стал игроком ЦСКА. Контракт с 22-летним игроком сборной Казахстана подписан до лета 2025 года, сообщает пресс-служба армейцев.
Официально сумма трансфера не называется. СМИ сообщали, что "Ростов" получит 2 млн евро. В январе 2019 года донской клуб купил Зайнутдинова у "Астаны" за 115 тыс. евро.
Полузащитник является воспитанником клуба "Тараз". За эту команду и "Астану" Зайнутдинов провёл 63 матча, забив 13 мячей.
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