ЦСКА купил Зайнутдинова у "Ростова"

Атакующий полузащитник "Ростова" Бахтияр Зайнутдинов стал игроком ЦСКА. Контракт с 22-летним игроком сборной Казахстана подписан до лета 2025 года, сообщает пресс-служба армейцев.

Официально сумма трансфера не называется. СМИ сообщали, что "Ростов" получит 2 млн евро. В январе 2019 года донской клуб купил Зайнутдинова у "Астаны" за 115 тыс. евро.

Карьера Зайнутдинова

Полузащитник является воспитанником клуба "Тараз". За эту команду и "Астану" Зайнутдинов провёл 63 матча, забив 13 мячей.