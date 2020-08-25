Назван состав сборной России на матчи Лиги наций
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на сентябрьские матчи Лиги наций. 3-го числа россияне примут на "ВТБ Арене" в Москве Сербию, а 6-го проведут выездной матч против Венгрии.
Всего в составе команды 26 футболистов. Наибольшее представительство имеет "Зенит" — в сборную вызваны пятеро футболистов сине-бело-голубых.
Состав сборной России на сентябрь
Вратари:
- Маринато Гильерме ("Локомотив").
- Cослан Джанаев ("Сочи").
- Антон Шунин ("Динамо").
Защитники:
- Георгий Джикия ("Спартак").
- Вячеслав Караваев ("Зенит").
- Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция).
- Роман Нойштедтер (без клуба).
- Сергей Петров ("Краснодар").
- Егор Сорокин ("Краснодар").
- Андрей Семенов ("Ахмат").
- Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники:
- Зелимхан Бакаев ("Спартак").
- Роман Зобнин ("Спартак").
- Юрий Газинский ("Краснодар").
- Александр Головин ("Монако", Франция).
- Рифат Жемалетдинов ("Локомотив").
- Антон Миранчук ("Локомотив").
- Юрий Жирков ("Зенит").
- Андрей Мостовой ("Зенит").
- Магомед Оздоев ("Зенит").
- Алексей Ионов ("Ростов").
- Далер Кузяев (без клуба).
Нападающие:
- Артем Дзюба ("Зенит").
- Николай Комличенко ("Динамо").
- Евгений Луценко ("Арсенал").
- Фёдор Смолов ("Локомотив").