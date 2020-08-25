Назван состав сборной России на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на сентябрьские матчи Лиги наций. 3-го числа россияне примут на "ВТБ Арене" в Москве Сербию, а 6-го проведут выездной матч против Венгрии.

Всего в составе команды 26 футболистов. Наибольшее представительство имеет "Зенит" — в сборную вызваны пятеро футболистов сине-бело-голубых.

Состав сборной России на сентябрь

Вратари:

Маринато Гильерме ("Локомотив").

Cослан Джанаев ("Сочи").

Антон Шунин ("Динамо").

Защитники:

Георгий Джикия ("Спартак").

Вячеслав Караваев ("Зенит").

Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция).

Роман Нойштедтер (без клуба).

Сергей Петров ("Краснодар").

Егор Сорокин ("Краснодар").

Андрей Семенов ("Ахмат").

Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники:

Зелимхан Бакаев ("Спартак").

Роман Зобнин ("Спартак").

Юрий Газинский ("Краснодар").

Александр Головин ("Монако", Франция).

Рифат Жемалетдинов ("Локомотив").

Антон Миранчук ("Локомотив").

Юрий Жирков ("Зенит").

Андрей Мостовой ("Зенит").

Магомед Оздоев ("Зенит").

Алексей Ионов ("Ростов").

Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: