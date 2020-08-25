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Назван состав сборной России на матчи Лиги наций

Спорт » Командные виды » Футбол

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на сентябрьские матчи Лиги наций. 3-го числа россияне примут на "ВТБ Арене" в Москве Сербию, а 6-го проведут выездной матч против Венгрии.

Всего в составе команды 26 футболистов. Наибольшее представительство имеет "Зенит" — в сборную вызваны пятеро футболистов сине-бело-голубых.

Состав сборной России на сентябрь

Вратари:

  • Маринато Гильерме ("Локомотив").
  • Cослан Джанаев ("Сочи").
  • Антон Шунин ("Динамо").

Защитники:

  • Георгий Джикия ("Спартак").
  • Вячеслав Караваев ("Зенит").
  • Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция).
  • Роман Нойштедтер (без клуба).
  • Сергей Петров ("Краснодар").
  • Егор Сорокин ("Краснодар").
  • Андрей Семенов ("Ахмат").
  • Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники:

  • Зелимхан Бакаев ("Спартак").
  • Роман Зобнин ("Спартак").
  • Юрий Газинский ("Краснодар").
  • Александр Головин ("Монако", Франция).
  • Рифат Жемалетдинов ("Локомотив").
  • Антон Миранчук ("Локомотив").
  • Юрий Жирков ("Зенит").
  • Андрей Мостовой ("Зенит").
  • Магомед Оздоев ("Зенит").
  • Алексей Ионов ("Ростов").
  • Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие:

  • Артем Дзюба ("Зенит").
  • Николай Комличенко ("Динамо").
  • Евгений Луценко ("Арсенал").
  • Фёдор Смолов ("Локомотив").
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