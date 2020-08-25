"Манчестер Сити" прорабатывает трансфер Лионеля Месси

"Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси. "Горожане" сотрудничают с УЕФА, чтобы узнать, как заполучить аргентинца и не нарушить правила финансового fair play, сообщает ESPN.

Ранее в "Барселоне" заявили, что продадут Месси не дешевле 700 млн евро. Вместе с тем, считают источники, это может быть лишь предвыборным слоганом Хосепа Марии Бартомеу. В каталонском клубе в скором времени должны пройти выборы нового президента.

У Месси в 2021 году заканчивается контракт, и уже в январе он сможет вести переговоры с другими клубами. Часть совета директоров клуба считает, что лучше выручить деньги за Месси, чем отдать его потом бесплатно.

Кроме "Сити", претендентами на Месси считаются "ПСЖ" и "Интер". Сам аргентинец не против сменить обстановку и перейти в другой клуб.