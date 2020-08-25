Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Актриса Софи Тёрнер забрала себе трон из "Игры престолов"
Эндокринолог назвала способ снизить угрозу инсульта и рака у мужчин
В Евросоюзе рассказали о санкциях против Белоруссии
Испанские кардиологи: лекарства от давления лучше пить перед сном
Жители Минска, Гродно, Бреста и Солигорска продолжают митинговать
Экс-мэр Пензы получил шесть лет колонии строгого режима
На востоке Антарктиды зафиксировано аномальное таяние льда
Совет Зеленского президенту Белоруссии всё показал - эксперт
Названы регионы с наибольшим приростом новых COVID-инфицированных

"Зенит" отказался от приобретения Пасторе

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к аргентинскому полузащитнику "Ромы" Хавьеру Пасторе. По его словам, не стоит доверять слухам, которые возникают в трансферное окно.

Медведев заявил, что "Зенит" не рассматривает кандидатуру Пасторе.

"Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем", — приводит Sport24 слова Пасторе.

Трансферы "Зенита"

Ранее питерцы подписали только одного футболиста — из "Ливерпуля" за 12 млн евро перешёл защитник Деян Ловрен.

Ушли из команды сразу несколько игроков:

  • Эрнани — продажа в "Парму" (4,5 млн евро);
  • Игорь Смольников — свободный агент;
  • Олег Шатов — свободный агент;
  • Александр Кокорин — свободный агент;
  • Бранислав Иванович — свободный агент;
  • Александр Анюков — окончание карьеры;
  • Далер Кузяев — свободный агент;
  • Эммануэль Маммана — аренда в "Сочи";
  • Йордан Осорио — возвращение из аренды в "Порту".
Последние материалы
Экс-мэр Пензы получил шесть лет колонии строгого режима
На востоке Антарктиды зафиксировано аномальное таяние льда
Совет Зеленского президенту Белоруссии всё показал - эксперт
Кокорин не выйдет на поле до конца сентября
Гепатит С: возможна ли скорая победа?
Названы регионы с наибольшим приростом новых COVID-инфицированных
На Ямале обнаружили останки мамонта: кость черепа и бивень
Украина назвала условие для поставок воды в Крым
Ещё 4696 россиян получили положительные тесты на COVID-19
Британия может отказаться от танков: для России это не подойдет
Популярное
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального

В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Бывший СССР
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Лидер Северной Кореи в коме
Любовь Степушова "Историческое" соглашение между ОАЭ и Израилем оказалось фикцией Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять Василий Амирджанов Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер
Комментарии
Британия может отказаться от танков: для России это не подойдет
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
По какому принципу в стране назначают губернаторов
По какому принципу в стране назначают губернаторов
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ