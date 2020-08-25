"Зенит" отказался от приобретения Пасторе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к аргентинскому полузащитнику "Ромы" Хавьеру Пасторе. По его словам, не стоит доверять слухам, которые возникают в трансферное окно.

Медведев заявил, что "Зенит" не рассматривает кандидатуру Пасторе.

"Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем", — приводит Sport24 слова Пасторе.

Трансферы "Зенита"

Ранее питерцы подписали только одного футболиста — из "Ливерпуля" за 12 млн евро перешёл защитник Деян Ловрен.

Ушли из команды сразу несколько игроков: