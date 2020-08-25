"Зениту" предложили купить Пасторе

"Рома" предложила "Зениту" подписать полузащитника Хавьера Пасторе. Главный тренер римской команды Паулу Фонсека не нуждается в услугах аргентинца, сообщает газета II Messaggero.

Пасторе имеет несколько предложений от других команд. "Зенит" также вступил в переговоры по футболисту. Питерцам необходимо удовлетворить высокие запросы полузащитника по зарплате.

Хавьер Пасторе

31-летний аргентинец провёл в "Роме" два сезона. Он отыграл 32 матча, в которых забил четыре мяча.

Ранее Пасторе выступал за такие команды:

"Тальерес" (Аргентина) — 5 матчей;

"Уракан" (Аргентина) — 31 матч, 8 голов;

"Палермо" (Италия) — 82 матча, 16 голов;

"ПСЖ" (Франция) — 265 матчей, 45 голов.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 млн евро.