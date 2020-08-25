"Рома" предложила "Зениту" подписать полузащитника Хавьера Пасторе. Главный тренер римской команды Паулу Фонсека не нуждается в услугах аргентинца, сообщает газета II Messaggero.
Пасторе имеет несколько предложений от других команд. "Зенит" также вступил в переговоры по футболисту. Питерцам необходимо удовлетворить высокие запросы полузащитника по зарплате.
31-летний аргентинец провёл в "Роме" два сезона. Он отыграл 32 матча, в которых забил четыре мяча.
Ранее Пасторе выступал за такие команды:
Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 млн евро.
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