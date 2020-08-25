Валуев рассказал о различии между Лукашенко и Януковичем

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о примерном сценарии развития ситуации в Белоруссии. По его мнению, в этой стране невозможно повторение украинского сценария из-за личности президента страны Александра Лукашенко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что глава Белоруссии был заснят с автоматом. Также в полной экипировке и с оружием рядом с ним находился сын Николай.

По мнению Валуева, таким поведением Лукашенко показал отношение к силовым структурам. Бывший боксёр считает, что этого не хватило Виктору Януковичу во время Майдана в 2014 году.

"Я вспоминаю, как смотрел начало штурма майдана на Крещатике бойцами "Беркута". Я тогда выключил телефон и пошёл спать в полной уверенности, что государственность Украины не пострадает. Но утром была совсем иная картинка. Почему? Потому что тогдашний президент Украины больше думал о собственной безопасности и шкуре, которую сохранил благодаря России, а не о родной стране", — написал Валуев в Instagram.

Депутат Госдумы отметил, что работники силовых ведомств будут стоять за Лукашенко до конца. Вместе с тем, теперь президенту Белоруссии придётся сделать однозначный выбор во внешней политике.