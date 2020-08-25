Роналдиньо вышел на свободу и вернётся в Бразилию

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо был выпущен на свободу в Парагвае. Игрок находился под домашним арестом с начала апреля, а до этого месяц провёл в тюрьме.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис нарушили правила пересечения границы. Они заехали в Парагвай по поддельным паспортам. В Бразилии против них было открыто дело из-за финансовых махинаций, поэтому нарушители не могли пользоваться своими документами.

В апреле Роналдиньо заплатил 1,6 млн долларов залога. Теперь чемпион мира 2002 года должен оплатить штраф в размере 90 тыс. долларов. Футболист должен будет появляться каждые три месяца перед судьей в Бразилии.