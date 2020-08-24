Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву

Невеста борца Заурбека Сидакова Мадина сейчас находится в Москве. Девушка сбежала из родного дома после скандала на свадьбе.

Во время торжества Заурбека и Мадины гостям на телефоны стали приходить видео непристойного содержания с участием девушки. Жених вытащил невесту за волосы и выкинул из дома.

О подробностях происшествия в интервью "МК" рассказал близкий семьи Сидакова. По его словам, видео, которое было опубликовано, трёхлетней давности. А таким образом Мадине отомстила жена бизнесмена, с которым та встречалась. Также он заявил, что никакого отношения к эскорту девушка не имеет.

После свадьбы Мадина якобы пыталась покончить жизнь самоубийством, но её спасли. Брат девушки разгромил весь дом, а она сама убежала в Москву. Сейчас даже родные не знают, где она находится.

Жильё девушке снял мужчина, с которым она встречалась и посоветовал не выходить из дома пока ситуация не утихнет.

"Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами. Говорят, что Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет", — заявил источник "МК".

Сам Сидаков сейчас готовится к соревнованиям. Он начал активные тренировки в горах и никак не комментирует инцидент на свадьбе.