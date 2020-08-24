Чалов, Шапи и Максименко вызваны в "молодёжку" на матч с Польшей
РФС огласил состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2021, которые состоятся в сентябре. Команда 4 сентября встретится на стадионе в Химках с Болгарией, а 8 сентября сыграет на выезде против Польши.
В составе команды есть футболисты с богатым опытом выступлений в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) — Магомед Шапи-Сулейманов (Краснодар), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Александр Максименко ("Спартак").
Состав молодёжной сборной России
Вратари
- Денис Адамов ("Краснодар").
- Александр Максименко ("Спартак").
- Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники
- Игорь Дивеев (ЦСКА).
- Роман Евгеньев ("Динамо").
- Никита Калугин ("Сочи").
- Павел Маслов ("Спартак").
- Николай Рассказов ("Спартак").
- Данил Круговой ("Зенит").
- Данил Степанов ("Ротор").
- Артем Голубев ("Уфа").
Полузащитники
- Константин Марадишвили (ЦСКА).
- Константин Кучаев (ЦСКА).
- Иван Обляков (ЦСКА).
- Наиль Умяров ("Спартак").
- Максим Глушенков ("Спартак").
- Даниил Уткин ("Краснодар").
- Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар").
- Даниил Лесовой ("Арсенал" Тула).
- Александр Ломовицкий ("Химки").
- Данил Глебов ("Ростов").
Нападающие
- Иван Игнатьев ("Рубин").
- Федор Чалов (ЦСКА).
Сборная России лидирует в своей группе отбора. Команда набрала 14 очков и опережает Польшу на четыре пункта.