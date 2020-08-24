Чалов, Шапи и Максименко вызваны в "молодёжку" на матч с Польшей

РФС огласил состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2021, которые состоятся в сентябре. Команда 4 сентября встретится на стадионе в Химках с Болгарией, а 8 сентября сыграет на выезде против Польши.

В составе команды есть футболисты с богатым опытом выступлений в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) — Магомед Шапи-Сулейманов (Краснодар), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Александр Максименко ("Спартак").

Состав молодёжной сборной России

Вратари

Денис Адамов ("Краснодар").

Александр Максименко ("Спартак").

Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники

Игорь Дивеев (ЦСКА).

Роман Евгеньев ("Динамо").

Никита Калугин ("Сочи").

Павел Маслов ("Спартак").

Николай Рассказов ("Спартак").

Данил Круговой ("Зенит").

Данил Степанов ("Ротор").

Артем Голубев ("Уфа").

Полузащитники

Константин Марадишвили (ЦСКА).

Константин Кучаев (ЦСКА).

Иван Обляков (ЦСКА).

Наиль Умяров ("Спартак").

Максим Глушенков ("Спартак").

Даниил Уткин ("Краснодар").

Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар").

Даниил Лесовой ("Арсенал" Тула).

Александр Ломовицкий ("Химки").

Данил Глебов ("Ростов").

Нападающие

Иван Игнатьев ("Рубин").

Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России лидирует в своей группе отбора. Команда набрала 14 очков и опережает Польшу на четыре пункта.