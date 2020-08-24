Баринов по-философски отреагировал на новость о травме

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов назвал травмы частью футбола. Игрок пообещал вернуться на поле более сильным.

Ранее стало известно, что Баринов пропустит из-за травмы около полугода. В матче против "Спартака" (1:2) хавбек порвал переднюю крестообразную связку. Ему в ближайшее время будет сделана операция.

Также Баринов выразил благодарность всем, кто поддержал его после получения травмы.