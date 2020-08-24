"Спартак" накажут закрытием трибун за расистские кричалки про Гильерме

Во время экстренного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) будут рассмотрены спорные эпизоды во время матча 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом". Одним из вопросов будет поведение фанатов красно-белых.

Болельщики "Спартака" во время матча выкрикивали оскорбления в адрес голкипера "Локо" Гильерме. Вратаря сборной России сравнили с обезьяной.

"Банана, банана мама, *** (зачем) сборной России обезьяна", — звучало с трибун.

По сведениям "Спорт-Экспресса", КДК РФС закроет трибуну В домашнего стадиона "Спартака" на один матч. Без поддержки фанатов красно-белые будут на игре с "Арсеналом". На выходных "Спартак" примет "Зенит", и на этом матче болельщики присутствовать будут.