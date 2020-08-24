Миранчук не поможет "Локомотиву" до середины сентября

"Локомотив" уведомил о травмированных игроках после матча 4-го тура РПЛ против "Спартака". Наиболее тяжёлая ситуация с полузащитником Дмитрием Бариновым. Как уже сообщала "Правда.Ру", футболист пропустит не менее полугода.

"Локо" подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Баринова. Игроку будет сделана операция в ближайшее время.

По сообщению "Локо", полузащитник Алексей Миранчук и защитник Дмитрий Живоглядов вернутся на поле после перерыва на матчи сборных.

На неделе "Локомотив" проведёт два домашних матча, а после игр сборных сыграет на выезде.