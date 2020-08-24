ЦСКА потратит 12 млн на хавбека "Херенвена" Эджуке

Полузащитник голландского "Херенвена" Чидера Эджуке перейдёт в московский ЦСКА. Сумма трансфера составит 12 млн евро, сообщает Voetbal International.

Армейцы вышли на "Херенвен" на прошлой неделе, руководство клуба одобрило сделку. Переход официально будет закрыт на этой неделе.

Часть суммы достанется норвежскому клубу "Волеренга", за который Эджуке выступал ранее. Он перешёл в "Херенвен" в 2019 году и за сезон в 25 матчах забил девять мячей и сделал четыре передачи.

Всего 22-летний нигериец в Европе провёл 84 матча, забил 22 гола и сделал 7 передач.