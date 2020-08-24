"Барселона" назвала сумму, за которую продаст Месси

Руководство "Барселоны" уведомило потенциальных покупателей о сумме компенсации за переход нападающего Лионеля Месси. Она составляет 700 млн евро, сообщает Daily Mirror.

Такой порядок цифр может означать лишь то, что "Барселона" на самом деле не хочет расставаться с аргентинцем. Контракт Месси заканчивается летом 2021 года, но каталонцы надеются на его продление.

В клубе считают, что Месси должен закончить карьеру именно в "Барселоне". Ранее сообщалось, что на форварда три потенциальных покупателя — "Интер", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".