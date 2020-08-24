Полузащитник "Локомотива" Баринов выбыл из строя минимум на полгода

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал о диагнозе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Футболист получил повреждение в матче 4-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака".

Баринов был заменён на 18-й минуте матча. По информации Генича, подтвердились наихудшие опасения — у футболиста разрыв передней крестообразной связки. Восстановление полузащитника займёт около полугода.

"У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут… Очень жаль", — написал Генич в Twitter.

Карьера Баринова

Баринов является воспитанником школ "Сатурна" и "Локомотива". Профессиональную карьеру он провёл в составе железнодорожников. Всего отыграл 105 матчей, в которых забил шесть мячей.

В составе сборной России Баринов отыграл четыре матча.