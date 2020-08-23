Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что готов провести повторный бой с британцем Диллианом Уайтом.

Ранее россиянин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде и стал временным чемпионом WBC в тяжёлом весе.

"Пропустил несколько ударов, но нормально себя чувствовал и мог продолжать поединок. Хочу поблагодарить соперника за бой и пожелать ему здоровья. Видел, что он пропускает апперкоты, а мы как раз тренировали такие удары. Отдаю ему должное: бой был хороший и интересный. Пропустил удары, которые не нужно было пропускать, но рад, что смог завершить бой в свою пользу. Реванш? Не знаю. Я готов. Лично я не против", — сообщил Поветкин.